Sivas Gölova SYDV evde bakım elemanı alınacak

Sivas Gölova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 personel alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak evde bakım elemanı alınacak.
Son başvuru tarihi 4 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Gölova'da ikamet etmek,
20- 25 yaş arasında olmak,
Hasta veya yaşlı bakım sertifikası olmak.
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