Sivas jandarması tetikte: Firari FETÖ'cü kent merkezinde yakalandı

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na aykırılık suçunu önleme amacıyla yürütülen istihbarat faaliyetleri, 1 Ekim 2025'te somut bir sonuca ulaştı.
Bu çalışmalar ışığında gerçekleştirilen baskında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan şüpheli gözaltına alındı.
Adli mercilere sevk edilen zanlı, tutuklu yargılama kararıyla Sivas Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.
