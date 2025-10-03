Sivas jandarması tetikte: Firari FETÖ'cü kent merkezinde yakalandı

Kaynak: İHA
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele kapsamında kritik bir operasyona imza attı; kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir FETÖ mensubu kent merkezinde kıskıvrak ele geçirildi.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na aykırılık suçunu önleme amacıyla yürütülen istihbarat faaliyetleri, 1 Ekim 2025'te somut bir sonuca ulaştı.

sivas-jandarmasi-tetikte-firari-fetocu-kent-merkezinde-yakalandi-yenicag-2-001.jpg

Bu çalışmalar ışığında gerçekleştirilen baskında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan şüpheli gözaltına alındı.

sivas-jandarmasi-tetikte-firari-fetocu-kent-merkezinde-yakalandi-yenicag-1-001.jpg

Adli mercilere sevk edilen zanlı, tutuklu yargılama kararıyla Sivas Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

