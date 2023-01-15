Sivas Kangal SYDV geçici 4 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Sivas Kangal Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 17 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18-45 Yaş aralığına olmak

Son 6 aydır İlçemiz sınırları içinde ikamet etmek

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Erkek personel için askerlikle ilişiği bulunmamak

Okuryazar olmak.

Erkek personel için en az B smifi ehliyete sahip olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik Belgesi Fotokopisi

Aile Ve Nüfus Kayıt Örneği

Adli Sicil Belgesi(e-devletten alınabilir)

Sağlık Raporu(Aile hekimliğinden alınabilir)

Erkek şoför için Ehliyet