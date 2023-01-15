Sivas Kangal SYDV geçici 4 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Sivas Kangal Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 17 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
18-45 Yaş aralığına olmak
Son 6 aydır İlçemiz sınırları içinde ikamet etmek
Kamu haklarından mahrum olmamak.
Erkek personel için askerlikle ilişiği bulunmamak
Okuryazar olmak.
Erkek personel için en az B smifi ehliyete sahip olmak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik Belgesi Fotokopisi
Aile Ve Nüfus Kayıt Örneği
Adli Sicil Belgesi(e-devletten alınabilir)
Sağlık Raporu(Aile hekimliğinden alınabilir)
Erkek şoför için Ehliyet
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