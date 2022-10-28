Kılıçkaya Barajı'nda patlama: 1 ölü, 3 ağır yaralı

İHA'nın haberine göre, olay Sivas’ın Suşehri İlçesi’nde bulunan Kılıçkaya Barajındaki trafo merkezinde meydana geldi. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılardan birinin trafo merkezinde mahsur kaldığı, yaralıyı kurtarmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Gelişmeler geliyor.