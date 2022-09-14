Sivas Merkez’de icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Sivas İl, Merkez İlçe, Küçükminare Mahalle, 5055 Ada, 8 Parsel,Parsel belediye hizmetlerinden tam olarak yararlanmaktadır. Şehrin her yönüne ulaşım imkanı vardır. Küçükminare mah. 25-8 sokak üzerindedir. 10 mt kuzeyinde Tarım İl Müdürlüğü Lojmanı, 40 mt kuzeyinde Şemsi Sivasi Cami, 90 mt kuzeyinde Cumhuriyet Anadolu Lisesi, 90 mt güneybatısında Rauf Orbay İlkokulu, 170 mt güneybatısında Dikilitaş Cami, 700 mt güneybatısında Sivas Kent Meydanı, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi bulunmaktadır. Şehrin çarşı-ticaret merkezine, orduevi, jandarma binası, bankalar ve vilayet merkezinin olduğu bölgelere araçla 5 dakika mesafededir.

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