Sivas Merkez’de icradan satılık arsa

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Sivas İl, Merkez İlçe, Kızılırmak Mahalle, 6268 Ada, 6 Parsel, Dava konusu taşınmazın alanı 2.945,61 m² dir Geometrik olarak çokgen şeklinde olup topoğrafik olarak düz bir yapıdadır. Batısındaki Şeyh Erzurumi Caddesine cephesi 50,00 mt dir. Şehir Merkezinin 2,9 km güneyinde yer almaktadır. Yakın Çevresinde Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi, Yavuz Selim Ortaokulu, Sivas Vergi Dairesi, Mahmut Dökmetaş Cami, Köy ve İlçe Terminali, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Kırklar Cami ve çok sayıda mesken ağırlıklı yapılaşma yer almaktadır. Teknik altyapı ve belediye hizmetleri tamdır.

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