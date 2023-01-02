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Sivas Merkez’de icradan satılık arsa

T.C. Sivas 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Sivas Merkez'de 2.945,61 m² arsa mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 15:15
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Sivas Merkez’de icradan satılık arsa

Sivas Merkez’de icradan satılık arsa
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Sivas İl, Merkez İlçe, Kızılırmak Mahalle, 6268 Ada, 6 Parsel, Dava konusu taşınmazın alanı 2.945,61 m² dir Geometrik olarak çokgen şeklinde olup topoğrafik olarak düz bir yapıdadır. Batısındaki Şeyh Erzurumi Caddesine cephesi 50,00 mt dir. Şehir Merkezinin 2,9 km güneyinde yer almaktadır. Yakın Çevresinde Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi, Yavuz Selim Ortaokulu, Sivas Vergi Dairesi, Mahmut Dökmetaş Cami, Köy ve İlçe Terminali, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Kırklar Cami ve çok sayıda mesken ağırlıklı yapılaşma yer almaktadır. Teknik altyapı ve belediye hizmetleri tamdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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