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Sivas Merkez’de icradan satılık arsa

T.C. Sivas 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Sivas Merkez'de 539,34 m² arsa mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 11:59
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Sivas Merkez’de icradan satılık arsa

Sivas Merkez’de icradan satılık arsa
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sivas İl, Merkez İlçe, ALTUNTABAK Mahalle/Köy, 2925 Ada, 8 Parsel, Dava konusu taşınmaz alanı 539,34 m² Geometrik olarak dörtgen şeklinde olup topoğrafik olarak düzbir yapıdadır. Şehir merkezine 3,1 km mesafededir. Yakın çevresinde KaraHaliloğlu Cami, 94 Evler Cami, Askerlik Şebesi Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü ve çok sayıda mesken ağırlıklı yapılaşma yer almaktadır. Teknik altyapı ve belediye hizmetleri tamdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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