Sivas Merkez’de icradan satılık daire

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Sivas İli, Merkez İlçesi, Kadıburhanettin Mahallesi, Memur Evleri Mevkii, 357 Ada, 33 Parsel, Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın cinsi betonarme karkas, yıpranma payı %25, sınıfı ve grubu III sınıf inşaatlar olarak geçmektedir. Dava konusu taşınmaz; 687,00 m² yüz ölçüme sahip arsa üzerinde, 1 Bodrum, 1 Zemin ve 3 Normal kat olarak inşa edilmiş binanın zemin katında yer alan bağımsız bölüm nolu meskendir.

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