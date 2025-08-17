Sivas Müftülüğü'nde koltuk değişimi

Kaynak: İHA
Sivas Müftülüğü'nde koltuk değişimi

Sivas İl Müftülüğü'nde cübbe devir teslim töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törende, görevini 2022 yılının Aralık ayından bu yana sürdüren Sivas Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, cübbesini yeni İl Müftüsü Hasan Limon'a teslim etti.

Devir teslim töreninde konuşan Altunkaya, görev süresince kendisine destek veren personele teşekkür ederek, "Üç yıla yakın sürdürdüğüm Sivas İl Müftülüğü görevimden, Başkanlık Müftüsü olarak atanmış olmam dolayısıyla ayrılıyorum. Görevimi kıymetli hocamız Hasan Limon'a devrediyorum. Siz değerli mesai arkadaşlarımın bana gösterdiği teveccüh için şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bizleri görevlerimizde hiçbir zaman mahcup etmesin" dedi.

KONUŞMASININ ARDINDAN ALTUNKAYA, HASAN LİMON'A CÜBBESİNİ GİYDİRDİ

Göreve başlayan İl Müftüsü Hasan Limon ise Sivas'ın hayatında özel bir yeri olduğunu belirterek, "Üniversite eğitimimi ve yüksek lisansımı burada tamamladım. Sivas'ta İlçe müftülüğü görevinde bulundum. Şimdi ise Yüce Rabbim bize Sivas'a İl Müftüsü olmayı nasip etti. Rabbimiz hayırlı ve başarılı hizmetler yapmayı nasip etsin. Sayın Müftümüze yeni görevinde başarılar diliyor, Sivas'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Sorumluluğu ağır ve şerefi büyük olan bu vazifeyi dualarınızla en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Tören, makamda yapılan dua ile sona erdi.

