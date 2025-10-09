Sivas Numune Hastanesinde afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında Deprem, Yangın ve KBRN tehditlerine yönelik geniş çaplı bir tatbikat düzenlendi. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve UMKE ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, muhtemel bir acil duruma karşı hızlı ve etkin müdahale kabiliyetini arttırılması hedefledi. Tatbikat senaryosu gereği Sivas’ta meydana gelen bir depremle başladı. Ardından çıkan yangın ve KBRN tehdidinin eklenmesiyle, ekipler hızlı bir şekilde organize olarak tahliye, yangın söndürme işlemleri ve KBRN önlemlerini uygulandı. Tatbikatta sağlık personellerine, afet anında hasta güvenliğini nasıl sağlamaları ve bu tür olaylar karşısında ne tür önlemler almaları gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikatın ardından, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tüm personele yönelik yangın söndürme eğitimleri verdi.