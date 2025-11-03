Uzun Mikrofon kanalında yayınlanan ve kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan bir sokak röportajı, adeta izlenme rekoru kırdı. Sivas'ta gerçekleştirilen bu röportaj, bir vatandaşın anlık tepkisiyle unutulmaz anlara sahne oldu.

Röportaj sırasında muhabirin sorusunu yanıtlayan bir vatandaş, birdenbire yüksek bir sesle şarkı söylemeye başladı. Vatandaşın bu beklenmedik çıkışı ve performansının kalitesi izleyenleri şaşkına çevirirken, o anları kayda alan kısa boylu sunucunun şaşkınlığı ise kameralara yansıdı.

Sunucu, röportajın akışı içinde gerçekleşen bu spontane olayın karşısında neye uğradığını şaşırarak bir anlık duraksama yaşadı.

Röportajın yayınlanmasının ardından video, internette hızla yayıldı. Binlerce yorum alan video, özellikle şarkı söyleyen vatandaşın doğal ve anlık tepkisiyle dikkat çekti. İzleyiciler, bu samimi anları sosyal medyada sıkça paylaşarak videonun popülerliğini daha da artırdı.