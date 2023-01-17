Sivas Suşehri’nde icradan satılık arsa

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sivas İl, Suşehri İlçe, Gönüloğlu mahallesi 77 ada 12 parsel sayılı taşınmaz , Belediye imar planı içerisinde olması nedeniyle arsa değerlendirilmesi yapıldığı, imar planında yola terkin olduğu, bu terkler düşüldüğünde içerisinde yapı yapılamayacak artık arsa durumunda, zirai faaliyet bulunmamaktadır.
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