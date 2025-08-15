Sivas TSO'dan Bankalar Caddesi’ne yeni bina!

Sivas TSO'dan Bankalar Caddesi’ne yeni bina!

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Bankalar Caddesi’nde kentin çehresini güzelleştirecek yeni bir binanın temelini attı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'na (STSO) ait Bankalar Caddesi'ndeki arsada, şehrin çehresine değer katacak yeni bir binanın temeli dualarla atıldı.

Gerçekleştirilen törene STSO Başkanı Zeki Özdemir, Meclis Başkanı Osman Yıldırım ve meclis üyeleri katıldı. Duaların ardından temele ilk harç atılarak projeye başlandı. Sivas TSO Başkanı Zeki Özdemir, "Binanın yapımı için TOBB'dan ilimize kaynak kazandırdık. Bu kaynak inşa edilecek bina için kullanılacak. Süreci titizlikle takip ettik. İnşallah kazasız belasız tamamlanarak açmayı ümit ediyoruz. Modern mimarisi ve işlevsel yapısıyla Sivas'a değer katacak bir esere imza atıyoruz. Şehrimize ve iş dünyamıza hayırlı olsun" dedi.

