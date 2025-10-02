Sivas’ın şifa hazinesi alıç meyvesi tezgâhlarda: Kendisi küçük, faydası büyük! Doğal şifa deposu

Sivas’ın köylerinde doğal olarak yetişen alıç, sonbaharda hasat ediliyor. Elle toplanan bu meyve, özellikle Divriği, İmranlı, Hafik ve merkez köylerinde bolca bulunuyor. Günde yaklaşık 10 kilogram toplanabilen alıç, halk arasında “Aluç” diye biliniyor.

Yurt dışında bitkisel ürünlerde kullanılan alıç, flavanoid ve aminoasitlerle kalp-damar sağlığını destekliyor. Köylüler tarafından toplanıp ipe dizilen bu şifa deposu, pazarlarda satışa sunuluyor. “Bu meyveyi tek tek elle toplayıp bize getiriyorlar.”

İç Anadolu’da yaygın olan alıç için hal esnafı Ahmet Şarkışla, “Divriği, İmranlı, Hafik gibi ilçelerde ve merkez köylerinde kırsalda yetişiyor. Vatandaşlarımız bu meyveyi tek tek elle toplayıp bize getiriyorlar ve biz de satışa sunuyoruz.

Uzmanlar kalbe iyi geldiğini söylüyor, bu yüzden buna kalp dostu diyoruz. Geçen yıl kuraklık ve soğuklar nedeniyle bu yıl ürün az. Geçen yıl 300-400 kilogram satarken, bu yıl 50 kilo. Yine de bulup satıyoruz. Geçen yıl fiyatlar 50-60 TL arasındaydı.

Bu yıl 80-100 TL bandında satılıyor. Bir kişi ağaçları gezerek günde ortalama 10 kilogram toplayabiliyor. Bağışıklığı güçlendiriyor, bağırsaklara iyi geliyor, kalp dostu olarak biliniyor.

Alıç sirkesi de yapılıyor. Sirkesi diğer sirkelerden daha değerli. Genelde bir kilo alınıp tüketiliyor. Yaşlılar fiyat ne olursa olsun alıyor, alışkanlık olmuş,” dedi.

ALIÇ MEYVESİ NEDİR?

Alıç (Crataegus), gülgiller familyasından dikenli çalı veya küçük ağaçlarda yetişen, kırmızı, sarı veya turuncu küçük meyveler üreten bir bitkidir.

Türkiye’de “aluş” ya da “alç” olarak da anılır. Sonbaharda olgunlaşır; taze, kurutulmuş ya da sirke, çay, reçel olarak tüketilir.

Şifa deposu semiz otunun kullanımıyla ilgili önemli detaylar

TÜRKİYE’DE NERELERDE YETİŞİR?

Alıç, Türkiye’nin her bölgesinde, özellikle kırsal ve dağlık alanlarda doğal olarak bulunur.

EN YAYGIN BULUNDUĞU YERLER:

İç Anadolu: Sivas (özellikle Divriği, İmranlı, Hafik, merkez köyleri), Kayseri, Yozgat.

Karadeniz: Trabzon, Giresun, Ordu.

Doğu Anadolu: Erzurum, Erzincan.

Marmara ve Ege: Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa’da orman ve kırsal alanlarda.

Akdeniz: Antalya, Isparta civarında.

Alıç, orman kenarlarında, yamaçlarda ve taşlık arazilerde kendiliğinden yetişir. Alıç, flavanoidler, aminoasitler ve antioksidanlarla zengin, özellikle kalp-damar sağlığıyla bilinir.

Kolesterolü damardan siliyor, iltihabı kurutuyor! Kemikleri güçlenen şifa deposu

BAŞLICA FAYDALARI:

Kalp ve Damar Sağlığı: Kan dolaşımını düzenler, damarları güçlendirir, kolesterolü dengeler, kalp ritmini destekler.

Bağışıklık Desteği: Antioksidanlarla bağışıklığı güçlendirir, enfeksiyonlara karşı korur.

Sindirim Sistemi: Bağırsak hareketlerini düzenler, hazımsızlığa iyi gelir.

Stres ve Anksiyete: Hafif sakinleştirici etkisiyle stresi azaltır, uykuyu destekler.

Antioksidan Etki: Serbest radikallere karşı korur, yaşlanmayı yavaşlatır.

Tansiyon Dengeleyici: Düşük tansiyonu düzenlemeye yardımcı olur.

Alıç, taze, sirke, çay veya marmelat olarak tüketilir. Kronik rahatsızlığı olanlar doktora danışmalı.

Nesilden nesile aktarılan kültür! Şifa deposunda geleneksel tat