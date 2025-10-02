Sivas’ın şifa hazinesi alıç meyvesi tezgâhlarda: Kendisi küçük, faydası büyük! Doğal şifa deposu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA

Sivas’ta şifa kaynağı alıç meyvesi, dalından titizlikle toplanarak tezgâhlarda yerini aldı. Kalp-damar sağlığı, bağışıklık, sindirim, stres, anksiyete ve tansiyon düzenlemede etkili olan alıç, antioksidan zengini...

Sivas’ın köylerinde doğal olarak yetişen alıç, sonbaharda hasat ediliyor. Elle toplanan bu meyve, özellikle Divriği, İmranlı, Hafik ve merkez köylerinde bolca bulunuyor. Günde yaklaşık 10 kilogram toplanabilen alıç, halk arasında “Aluç” diye biliniyor.

sivasin-sifa-hazinesi-alic-meyvesi-tezgahlarda-kendisi-kucuk-faydasi-buyuk-dogal-sifa-deposu-yenicag-2.jpg

Yurt dışında bitkisel ürünlerde kullanılan alıç, flavanoid ve aminoasitlerle kalp-damar sağlığını destekliyor. Köylüler tarafından toplanıp ipe dizilen bu şifa deposu, pazarlarda satışa sunuluyor. “Bu meyveyi tek tek elle toplayıp bize getiriyorlar.”

sivasin-sifa-hazinesi-alic-meyvesi-tezgahlarda-kendisi-kucuk-faydasi-buyuk-dogal-sifa-deposu-yenicag-1.jpg

İç Anadolu’da yaygın olan alıç için hal esnafı Ahmet Şarkışla, “Divriği, İmranlı, Hafik gibi ilçelerde ve merkez köylerinde kırsalda yetişiyor. Vatandaşlarımız bu meyveyi tek tek elle toplayıp bize getiriyorlar ve biz de satışa sunuyoruz.

sivasin-sifa-hazinesi-alic-meyvesi-tezgahlarda-kendisi-kucuk-faydasi-buyuk-dogal-sifa-deposu-yenicag-3.jpg

Uzmanlar kalbe iyi geldiğini söylüyor, bu yüzden buna kalp dostu diyoruz. Geçen yıl kuraklık ve soğuklar nedeniyle bu yıl ürün az. Geçen yıl 300-400 kilogram satarken, bu yıl 50 kilo. Yine de bulup satıyoruz. Geçen yıl fiyatlar 50-60 TL arasındaydı.

sivasin-sifa-hazinesi-alic-meyvesi-tezgahlarda-kendisi-kucuk-faydasi-buyuk-dogal-sifa-deposu-yenicag-4.jpg

Bu yıl 80-100 TL bandında satılıyor. Bir kişi ağaçları gezerek günde ortalama 10 kilogram toplayabiliyor. Bağışıklığı güçlendiriyor, bağırsaklara iyi geliyor, kalp dostu olarak biliniyor.

sivasin-sifa-hazinesi-alic-meyvesi-tezgahlarda-kendisi-kucuk-faydasi-buyuk-dogal-sifa-deposu-yenicag-5.jpg

Alıç sirkesi de yapılıyor. Sirkesi diğer sirkelerden daha değerli. Genelde bir kilo alınıp tüketiliyor. Yaşlılar fiyat ne olursa olsun alıyor, alışkanlık olmuş,” dedi.

sivasin-sifa-hazinesi-alic-meyvesi-tezgahlarda-kendisi-kucuk-faydasi-buyuk-dogal-sifa-deposu-yenicag-6.jpg

ALIÇ MEYVESİ NEDİR?

Alıç (Crataegus), gülgiller familyasından dikenli çalı veya küçük ağaçlarda yetişen, kırmızı, sarı veya turuncu küçük meyveler üreten bir bitkidir.

sivasin-sifa-hazinesi-alic-meyvesi-tezgahlarda-kendisi-kucuk-faydasi-buyuk-dogal-sifa-deposu-yenicag-7.jpg

Türkiye’de “aluş” ya da “alç” olarak da anılır. Sonbaharda olgunlaşır; taze, kurutulmuş ya da sirke, çay, reçel olarak tüketilir.

Şifa deposu semiz otunun kullanımıyla ilgili önemli detaylarŞifa deposu semiz otunun kullanımıyla ilgili önemli detaylar

sivasin-sifa-hazinesi-alic-meyvesi-tezgahlarda-kendisi-kucuk-faydasi-buyuk-dogal-sifa-deposu-yenicag-8.jpg

TÜRKİYE’DE NERELERDE YETİŞİR?

Alıç, Türkiye’nin her bölgesinde, özellikle kırsal ve dağlık alanlarda doğal olarak bulunur.

sivasin-sifa-hazinesi-alic-meyvesi-tezgahlarda-kendisi-kucuk-faydasi-buyuk-dogal-sifa-deposu-yenicag-9.jpg

EN YAYGIN BULUNDUĞU YERLER:

İç Anadolu: Sivas (özellikle Divriği, İmranlı, Hafik, merkez köyleri), Kayseri, Yozgat.

sivasin-sifa-hazinesi-alic-meyvesi-tezgahlarda-kendisi-kucuk-faydasi-buyuk-dogal-sifa-deposu-yenicag-10.jpg

Karadeniz: Trabzon, Giresun, Ordu.

Doğu Anadolu: Erzurum, Erzincan.

sivasin-sifa-hazinesi-alic-meyvesi-tezgahlarda-kendisi-kucuk-faydasi-buyuk-dogal-sifa-deposu-yenicag-11.jpg

Marmara ve Ege: Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa’da orman ve kırsal alanlarda.

Akdeniz: Antalya, Isparta civarında.

sivasin-sifa-hazinesi-alic-meyvesi-tezgahlarda-kendisi-kucuk-faydasi-buyuk-dogal-sifa-deposu-yenicag-12.jpg

Alıç, orman kenarlarında, yamaçlarda ve taşlık arazilerde kendiliğinden yetişir. Alıç, flavanoidler, aminoasitler ve antioksidanlarla zengin, özellikle kalp-damar sağlığıyla bilinir.

sivasin-sifa-hazinesi-alic-meyvesi-tezgahlarda-kendisi-kucuk-faydasi-buyuk-dogal-sifa-deposu-yenicag-13.jpg

Kolesterolü damardan siliyor, iltihabı kurutuyor! Kemikleri güçlenen şifa deposuKolesterolü damardan siliyor, iltihabı kurutuyor! Kemikleri güçlenen şifa deposu

BAŞLICA FAYDALARI:

Kalp ve Damar Sağlığı: Kan dolaşımını düzenler, damarları güçlendirir, kolesterolü dengeler, kalp ritmini destekler.

Bağışıklık Desteği: Antioksidanlarla bağışıklığı güçlendirir, enfeksiyonlara karşı korur.

sivasin-sifa-hazinesi-alic-meyvesi-tezgahlarda-kendisi-kucuk-faydasi-buyuk-dogal-sifa-deposu-yenicag-14.jpg

Sindirim Sistemi: Bağırsak hareketlerini düzenler, hazımsızlığa iyi gelir.

Stres ve Anksiyete: Hafif sakinleştirici etkisiyle stresi azaltır, uykuyu destekler.

sivasin-sifa-hazinesi-alic-meyvesi-tezgahlarda-kendisi-kucuk-faydasi-buyuk-dogal-sifa-deposu-yenicag-15.jpg

Antioksidan Etki: Serbest radikallere karşı korur, yaşlanmayı yavaşlatır.

Tansiyon Dengeleyici: Düşük tansiyonu düzenlemeye yardımcı olur.

sivasin-sifa-hazinesi-alic-meyvesi-tezgahlarda-kendisi-kucuk-faydasi-buyuk-dogal-sifa-deposu-yenicag-16.jpg

Alıç, taze, sirke, çay veya marmelat olarak tüketilir. Kronik rahatsızlığı olanlar doktora danışmalı.

sivasin-sifa-hazinesi-alic-meyvesi-tezgahlarda-kendisi-kucuk-faydasi-buyuk-dogal-sifa-deposu-yenicag-17.jpg

Nesilden nesile aktarılan kültür! Şifa deposunda geleneksel tatNesilden nesile aktarılan kültür! Şifa deposunda geleneksel tat

sivasin-sifa-hazinesi-alic-meyvesi-tezgahlarda-kendisi-kucuk-faydasi-buyuk-dogal-sifa-deposu-yenicag-18.jpg

sivasin-sifa-hazinesi-alic-meyvesi-tezgahlarda-kendisi-kucuk-faydasi-buyuk-dogal-sifa-deposu-yenicag-19.jpg

sivasin-sifa-hazinesi-alic-meyvesi-tezgahlarda-kendisi-kucuk-faydasi-buyuk-dogal-sifa-deposu-yenicag-20.jpg

Son Haberler
Türkiye'nin gıda devi fabrikasını yabancılara sattı!
Türkiye'nin gıda devi fabrikasını yabancılara sattı!
Güllü’nün ölümü şüpheli bulunmuştu! Cinayet büro harekete geçti... ‘İki erkek’ ayrıntısı her şeyi değiştirdi
Güllü’nün ölümü şüpheli bulunmuştu! Cinayet büro harekete geçti... ‘İki erkek’ ayrıntısı her şeyi değiştirdi
Gazeteci Furkan Karabay 3 suçlamadan beraat etti
Gazeteci Furkan Karabay 3 suçlamadan beraat etti
Müsavat Dervişoğlu’ndan ‘Erdoğan’ cevabı: Bu görüşmeye zirve deniyorsa bu zırvadır
Müsavat Dervişoğlu’ndan ‘Erdoğan’ cevabı: Bu görüşmeye zirve deniyorsa bu zırvadır
Erdoğan’ın sütannesine sürpriz ziyaret
Erdoğan’ın sütannesine sürpriz ziyaret