Sivas’ın Kangal ilçesi Alacahan Köyü mevkisinde yürüttüğü arama faaliyetlerinde 424 bin ons altın tespit edildiğini söyleyen OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, "Bu keşfi, doğru strateji ve kararlı çalışmalarımızın ilk ve önemli bir meyvesi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

‘MÜMKÜN KAYNAK’ STATÜSÜNDE

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 14,9 milyon ton cevherde ortalama 0,89 gram/ton altın tenörü belirlendi.

Tespit edilen kaynağın, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) ile Australasian Joint Ore Reserves Committee (JORC) standartlarına uygun şekilde “Mümkün Kaynak” düzeyinde raporlandığı bildirildi.