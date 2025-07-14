Sivaslı Canlar, Aşure Günü'nde buluştu

Kaynak: ANKA
Sivaslı Canlar, Aşure Günü'nde buluştu

Berlin Sivaslı Canlar Derneği tarafından düzenlenen Aşure Lokması dağıtımı, Neukölln Belediye Binası önünde gerçekleştirildi.

Berlin Sivaslı Canlar Derneği tarafından Aşure Lokması dağıtımı, Neukölln Belediye Binası önünde yapıldı. Etkinliğe, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Federal Meclis Milletvekili Hakan Demir, Sol Parti Federal Milletvekili Ferat Koçak ve Sol Parti Berlin Eyalet Parlamentosu eski Milletvekili Hakan Taş katıldı.

Berlin Sivaslı Canlar Derneği Başkanı Cemal Boyraz, açılış konuşmasında, aşurenin simgesel anlamına işaret ederek, etkinliğin barış, birlik ve dayanışma mesajı taşıdığını vurguladı. Boyraz, “Farklılık içinde güç buluruz çünkü farklılık zenginliktir” dedi. Organizasyonda önemli rol oynayan Sivaslı Canlar Kadınları’na da teşekkür eden Boyraz, aşurenin yalnızca bir tatlı değil, aynı zamanda bir birlik çağrısı olduğunu belirtti. Boyraz, “Aşure, insanlar gibi farklı ama değerli öğeleri bir araya getirir. Bizim için aşure, bir yemeğin ötesinde bir davettir: Dışlamadan birlikte yaşamak, insanlık ve adalet için bir çağrıdır” ifadelerini kullandı.

Program, Alevi dedesi Haydar Akdağ tarafından okunan gülbank ve ardından dağıtılan Aşure Lokması ile sona erdi.

Sivaslı Canlar, Aşure Günü'nde buluştu

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