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Sivaslı esnaf: Siftah yapamadan dükkan kapatıyoruz. Vatandaş alamıyor terziye yama yaptırıyor

Sivas’ta esnaf, kışlık kıyafetlerin geçen yıla oranla yüksek oranda zamlandığını belirterek; siftah yapamadan dükkan kapattıklarını, vatandaşların yeni kıyafet almak yerine terziye yama yaptırarak eskilerini kullandığını ifade etti.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 17:22
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Sivaslı esnaf: Siftah yapamadan dükkan kapatıyoruz. Vatandaş alamıyor terziye yama yaptırıyor

Sivaslı esnaf: Siftah yapamadan dükkan kapatıyoruz. Vatandaş alamıyor terziye yama yaptırıyor
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Sivas’ta esnaf, kış mevsiminin yaklaşmasıyla mont, bot, kazak gibi kışlık kıyafetlerdeki fiyat artışlarından yakındı. Sivas kent meydanında bulunan Taç Sitesi esnaflarından Selçuk Uluçay, şunları söyledi:

"DAHA SİFTAH ETMEDİM"

"Enflasyon yüzde 100 diyorlar ama fiyatlar yüzde 200 arttı geçen seneye göre. Vatandaşlar alamıyor terzilere gidip yama yaptırıyorlar. Bizlerde de işler yoktur. Eskiyle idare ediyoruz. Alım gücü sıfır. Asgari ücretle nasıl alacak insanlar. Ev kiraları İstanbul’da 10 bin lira, Sivas’ta en kötü gecekondunun kirası 3 buçuk bin. Geçen gün ben 2 tane ekmek ve peynir aldım, etten pahalı. 50 liradan 100 lira. 4 kişilik bir aile bunu bir kahvaltıda yer. Haydi vatandaş ne yapıyorsa yapsın. Ankara’da büyükşehirde toplu taşıma 6 buçuk lira, Sivas’ta toplu taşıma 10 lira. Bu AK Parti. Orada il encümen yetkilileri su da yüzde 50 indirim yaptırıyor. Ben buradan tüm AK Partililere ve belediyelere sesleniyorum. Hodri meydan. Kendileri suları ve toplu taşıma fiyatlarını yüzde 50 indirsinler. Saat 1 buçuk daha siftah etmedim. Burada 68 tane dükkan var. Gidin hepsinin kasasına bakın 5 milyar para girmemiştir. Burası Sivas’ın en merkezi yeri. Esnafın durumu bu, bitmiştir. Türkiye’de 2 kesim var. Bir çalışan kesim var. Küçük esnaf, vergi ödüyor. Bunlar alta düşmüş daha kalkamıyor. Öbürü de bir eli yağda diğer eli balda olan çalan kesim var.”

"ÜLKE, ÜLKE OLMAKTAN ÇIKTI"

Esnaf Mustafa Güldü ise, "Fiyatlar çok arttı. Yaklaşık yüzde 150 gibi bir oran var. Vatandaşın tepkisi de malum olarak çok pahalı diyorlar. Alım gücü çok kötü. Alışveriş yok, siftahsız dükkân kapatıyoruz. Bazıları ironi yaparak ‘kredi çekip gelip öyle alışveriş yapalım’ diyorlar. Artık ülke, ülke olmaktan çıktı. Herkes gitmek istiyor. Gençlerin önü açılmalı. Burada esnaf olduğumuz için çok siyasete girmek istemiyoruz. Ama ülkenin maalesef durumu çok kötü" şeklinde konuştu.

"İÇ PİYASANIN TALEBİNİ ÜRETİCİLER KARŞILAYAMIYOR"

Esnaf Ömer Gökçek, şunları söyledi:

"Fiyatlarımız oldukça yüksek. Aynı zamanda bizim ulusal firmalarla yarışma ihtimalimiz de çok düşük. Mesela dünyaca ünlü markalarla bizim aramızdaki makas çok daraldı. O yüzden birazcık sıkıntı yaşıyoruz fiyatlar yüksek. Geçen yıla oranla fiyatlar bire 3 katında arttı. Tekstilde inanılmaz bir rağbet var. Dünyada gerçekten tekstilde iyi bir yerdeyiz. Bunun artıları ve eksileri var. Artıları Türkiye’ye şu anda döviz giriyor ama eksileri şu şekilde, iç piyasanın talebini artık üreticiler karşılayamıyor. Böyle olunca da biz ürünleri birazcık daha pahalı alıyoruz. Vatandaşın alım gücü inanılmaz derecede düşük. Mental olarak insanların ayakkabıya kıyafete verebilecekleri bir para var. Örneğin asgari ücretin onda biriyle bir tane mont alabiliyor olma ihtimalinin olması lazım. Ama bugün baktığın zaman asgari ücretin onda biriyle mont alamıyorsun. Ancak bir pantolon alabiliyorsun. Ondan dolayı alım gücü çok düşük."

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