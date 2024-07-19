Sivaspor'un yeni başkanı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinde Mehmet Büyükekşi'yi geride bırakan İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni başkanı seçildi.

Hacıosmanoğlu'nun listesinde yer alan Mecnun Otyakmaz, TFF seçimlerinin ardından Sivasspor'daki görevinden ayrıldı ve yerine Bahattin Eken getirildi.

FORMASINI ÇIKARMIŞTI

Otyakmaz Hacıosmanoğlu'nun kazandığı seçim sonrasında, Sivasspor'a veda etmiş ve "Artık üzerimizde milli takım forması var. Bugün, Türk futbolu için hizmet edeceğiz ve en iyi şekilde temsil etmeye gayret göstereceğiz. Özellikle 3. liglerin sorunları burada ortaya çıktı.

Bize gösterilen teveccühten dolayı anladık ki bu liglerle yeterince ilgilenilmiyor ve insanlar durumlarından memnun değildi. Aslında tüm futbolseverler bu durumdan rahatsızdı. Yeni bir yönetimin gelmesini istiyorlardı ve bunu başardık" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU

Otyakmaz sonrası Sivasspor'da başkanlığa Bahattin Eken getirildi.

Kırmızı Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Sayın Mecnun Otyakmaz’ın Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili olarak görev alacak olması nedeniyle, kulüp tüzüğümüz ve yönetim kurulu kararı doğrultusunda Sivasspor başkanlığına Sayın Bahattin Eken getirilmiştir.

Sayın Eken’in bu yeni görevi başarıyla yürüteceğine olan inancımız tamdır. Sivasspor Kulübü olarak, bu değişikliğin kulübümüz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyor, Sayın Bahattin Eken’e yeni görevinde üstün başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

TFF'DE YENİ DÖNEM

TFF'de Hacıosmanoğlu dönemi sonrası Büyükekşi'nin yönetim kurulunun istifalarını vermesi bekleniyor.

Yeni kurullarla çalışmak istediğini söyleyen Hacıosmanoğlu'nun önümüzdeki hafta kurulları şekillendireceği öğrenildi.