Avrupa'nın en kritik haftası. İşte Konferans Ligi maç programı

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 6. ve son hafta maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, TSİ 18.30'da İskoç ekibi Hearts'ı konuk edecek.

G Grubu'ndaki Demir Grup Sivasspor ise TSİ 20.45'te Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşacak.

Altıncı hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

18.30 Medipol Başakşehir (Türkiye)-Hearts (İskoçya)

18.30 RFS (Letonya)-Fiorentina (İtalya)

20.45 Slavia Prag (Çekya)-Demir Grup Sivasspor (Türkiye)

20.45 CFR Cluj (Romanya)-Ballkani (Kosova)

20.45 Djurgarden (İsveç)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)

20.45 Gent (Belçika)-Molde (Norveç)

20.45 Zalgiris (Litvanya)-Slovan Bratislava (Slovakya

20.45 Pyunik (Ermenistan)-Basel (İsviçre)

20.45 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)-Vaduz (Lihtenştayn)

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Dnipro (Ukrayna)

23.00 Lech Poznan (Polonya)-Villarreal (İspanya)

23.00 Hapoel Beer Sheva (İsrail)-Austria Wien (Avusturya)

23.00 FCSB (Romanya)-West Ham United (İngiltere)

23.00 Silkeborg (Danimarka)-Anderlecht (Belçika)

23.00 Partizan (Sırbistan)-Slovacko (Çekya)

23.00 Köln (Almanya)-Nice (Fransa)