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Sivas'ta 11'ler belli oldu

Süper Lig'de günün ilk karşılaşması Sivasspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu...

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 14:24
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Sivasspor - Ümraniyespor maçının 11'leri açıklandı

Sivas'ta 11'ler belli oldu
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Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Ziya, Robin, Saba, Ulvestad, N'Jie, Gradel, Yatabare

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut Nayir 

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