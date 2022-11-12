Sivas'ta 11'ler belli oldu

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Ziya, Robin, Saba, Ulvestad, N'Jie, Gradel, Yatabare
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut Nayir
Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Ziya, Robin, Saba, Ulvestad, N'Jie, Gradel, Yatabare
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut Nayir
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