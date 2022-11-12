Sivasspor - Ümraniyespor maçının VAR’ı belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Sivasspor, Ümraniyespor’u konuk edecek. Saat 14.30'da başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu’nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Ali Tuna yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ramazan Keleş olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun’a AVAR olarak Hakan Ceylan eşlik edecek.