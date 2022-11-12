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Sivasspor - Ümraniyespor maçının VAR’ı belli oldu

DG Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 12:01
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Sivasspor - Ümraniyespor maçının VAR hakemliğini Mustafa İlker Coşkun yapacak

Sivasspor - Ümraniyespor maçının VAR’ı belli oldu
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Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Sivasspor, Ümraniyespor’u konuk edecek. Saat 14.30'da başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu’nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Ali Tuna yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ramazan Keleş olacak.
Bu müsabakada VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun’a AVAR olarak Hakan Ceylan eşlik edecek.
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