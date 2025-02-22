Sivasspor 10 kişiyle 1 puan aldı, ‘Yönetim istifa’ sesleri yükseldi

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile Konyaspor, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Sivasspor'un golünü 8. dakikada Emrah Başsan kaybetti. Konyaspor'un golünü ise 13. dakikada Yusuf Erdoğan attı.

Sivasspor'da Radakovic'in gördüğü sarı kart, VAR kontrolünün ardından direkt kırmızı karta döndü.

Bu sonuçla Sivasspor 24 puanla 15. sırada yer aldı. Konyaspor ise 25 puanla 14. sırada bulunuyor.

Mücadele sonunda taraftarlardan 'Yönetim istifa' sesleri yükseldi.

Bu maçtan önceki son 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Bu müsabaka öncesi son iki maçını kaybeden Konyaspor'un galibiyet hasreti de 3 maça yükselmiş oldu.



25 puana ulaşan Konyaspor 14, 24 puana ulaşan Sivasspor ise 15. sırada konumlandı.



Süper Lig'de bir sonraki hafta Sivasspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Konyaspor ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.