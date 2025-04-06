Sivasspor 7. kez berabere kaldı

Kaynak: İHA
Sivasspor 7. kez berabere kaldı

Sivasspor, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı müsabakadan beraberlikle ayrılarak bu sezon 7. kez rakipleriyle yenişemedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla Süper Lig'deki 7. beraberliğini yaşadı. Yiğidolar, geride kalan haftalarda 7 beraberliğin yanı sıra 8 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı.

Sivasspor'un bu sezon Süper Lig'de beraberlik aldığı maçlar şu şekilde:

1. hafta: Trabzonspor 0-0

6. hafta: Konyaspor 0-0

13. hafta: Kasımpaşa 0-0

17. hafta: Samsunspor 0-0

19. hafta: Alanyaspor 1-1

25. hafta: Konyaspor 1-1

Son Haberler
Nesine 3. Lig'de 27. hafta sona erdi! İşte sonuçlar
Nesine 3. Lig'de 27. hafta sona erdi! İşte sonuçlar
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e tebrik mesajı
Babacan'dan Özel'e tebrik
90'ların efsane oyunu LUNAR geri dönüyor
90'ların efsane oyunu LUNAR geri dönüyor
Sivasspor 7. kez berabere kaldı
Sivasspor 7. kez berabere kaldı
RPG dünyasında Atomfall çılgınlığı
RPG dünyasında Atomfall çılgınlığı