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Trabzonspor ve Sivasspor yenildi spor muhabirleri isyan etti

UEFA'daki kara geceye Gürler Akgün ve Ali Danaş isyan adeta etti.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 22:17
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Sivasspor, 90+4'te zayıf rakibine yıkıldı. Trabzon Fransa'da havlu attı. UEFA'daki kara geceye Gürler Akgün ve Ali Danaş isyan etti

Trabzonspor ve Sivasspor yenildi spor muhabirleri isyan etti
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UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Sivasspor ve Kosova ekibi Ballkani karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sivasspor 3-1'den geri gelerek 3-3'ü yakaladı ancak 90+4'te yediği golle 4-3 kaybetti.

Trabzonspor da deplasmanda Monaco'ya 3-1 yenildi.

Maç sonrası spor muhabirleri Gürler Akgün ve Ali Danaş sosyal medyadan çarpıcı paylaşımlarda bulundular.

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