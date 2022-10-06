Trabzonspor ve Sivasspor yenildi spor muhabirleri isyan etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Sivasspor ve Kosova ekibi Ballkani karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sivasspor 3-1'den geri gelerek 3-3'ü yakaladı ancak 90+4'te yediği golle 4-3 kaybetti.
Trabzonspor da deplasmanda Monaco'ya 3-1 yenildi.
Maç sonrası spor muhabirleri Gürler Akgün ve Ali Danaş sosyal medyadan çarpıcı paylaşımlarda bulundular.
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