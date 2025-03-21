Sivasspor, Adana Demirspor'a hazırlanıyor

Kaynak: İHA
Sivasspor, Adana Demirspor'a hazırlanıyor

Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alan pas çalışması yapan Yiğidolar, dayanıklılık koşusu ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Yiğidolar, yarın kulüp tesislerinde U19 takım ile yapacağı antrenman maçı ile hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Adana Demirspor, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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