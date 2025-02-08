Sivasspor - Beşiktaş 0 - 1

Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor ve Beşiktaş karşılaşıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda 19.00'da başlayan maçı Ali Şansalan yönetiyor. VAR'da ise Jakob Alexander Sundberg görev alıyor.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
13. dakikada Simic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Moutoussammy’nin vuruşunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.
43. dakikada Masuaku’nun pasında topla buluşan Chamberlain'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.
44. dakikada sol kanatta topla buluşan Masuaku'nun ortasında arka direkte Emirhan Topçu kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
45+4. dakikada ceza sahası içerisi sol çaprazında topla buluşan Fernandes şutunda top kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.
Beşiktaş maçının ilk yarısında kafa travması geçiren Sivasspor kaptanı Ziya Erdal, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
İKİ TAKIMIN 11'İ
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Poungouras, Ziya Erdal, Tolga Ciğerci, Charisis, Moutoussamy, Simic, Efkan Bekiroğlu, Rey Manaj
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Udokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Joao Mario, Rashica, Muçi, Immobile