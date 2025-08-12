Sivasspor-Bodrum FK maçının biletleri satışta

Kaynak: İHA
Sivasspor ile Bodrum FK arasında oynanacak Trendyol 1. Lig'in 2. hafta karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

Yönetim kurulu, Vefa Sezonu’nun iç sahadaki ilk maçına özel bilet fiyatlarını 58, 78 ve 158 TL olarak belirledi.

Vefa Sezonu'nda bu sezon evinde ilk karşılaşma olma özelliğini taşıyan mücadele, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak. Kırmızı-beyazlı takım sezonun bu önemli buluşmasında taraftarla ilk kez bir araya gelecek.

Karşılaşmanın biletleri: Biletinial gişelerinden ve biletinial.com adresinden temin edilebilecek.

BİLET FİYATLARI İSE ŞÖYLE:

VIP Alt Tribün: 158 TL
Maraton Alt ve Üst Tribün: 78 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 58 TL
Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 58 TL
Misafir Tribün: 75 TL

