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Kümeden uzaklaştı. Sivasspor Alanyaspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor Alanyaspor'u mağlup etti.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 19:06
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Sivasspor deplasmanda rahat kazandı

Kümeden uzaklaştı. Sivasspor Alanyaspor'u mağlup etti
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor ile Sivasspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Müsabakayı Yiğit Arslan yönetti. Maç Sivasspor'un hızlı temposuyla başladı.

YATABARE YILDIZLAŞTI

32. dakikada gol perdesi açıldı. Gradel'in soldan ceza sahasına girerek Yatabare'ye pasını verdi. Topu ağlara gönderen Yatabare de skoru 1-0'a getirdi.

İlk yarı 45+2'de Yatabare'nin golü ile sona erdi. Uğur Çiftçi'nin kullandığı serbest vuruşta kafa vuruşunu yapan Yatabare, topu ağlara gönderdi ve Sivasspor'un 2-0'lık skorla ilk yarıyı önde kapatmasını sağladı.

GRADEL SKORU TAYİN ETTİ

İkinci yarıya Sivasspor golle başladı. Savunmanın hatasını iyi değerlendiren Gradel, topu ağlarla buluşturdu ve takımını 3-0 öne geçirdi.

Müsabakada başka pozisyon olmayınca Sivasspor, Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve küme düşme hattından uzaklaştı.

Alanyaspor haftayı 25 puanla kapatırken, Sivasspor ise haftayı 21 puanla kapattı.

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