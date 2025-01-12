Sivasspor'dan Gassal dizisine gönderme

Net Global Sivasspor devre arası transfer çalışmalarını sürdürürken Ankaragücü'nde kadro dışı bırakılan Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci ile kadrosunu güçlendirdi. İki oyuncu sezon sonuna kadar Net Global Sivasspor ile sözleşme imzaladı.

Tolga Ciğerci ve Efkan Bekiroğlu'nun transferini Net Global Sivasspor eğlenceli bir video ile duyurdu. "Sigortası falan var" sözleriyle son günlerin popüler dizisi Gassal'a gönderme yapıldı.

EFKAN BEKİROĞLU KARİYERİ

14 Eylül 1995’te Almanya’nın Dachau kentinde doğan Efkan Bekiroğlu, futbol kariyerine SC Fürstenfeldbruck altyapısında başladı. Ardından FC Unterföhring, Augsburg II ve 1860 Münih formaları giydi. 2020-2021 sezonunda Türkiye’ye transfer olarak Corendon Alanyaspor’da forma giymeye başlayan Efkan, son olarak Ankaragücü’nde mücadele etti.

Orta sahada on numara pozisyonunda görev yapan 29 yaşındaki futbolcumuz, kariyerinde toplam 326 maça çıktı, 93 gol atıp 41 asist yaptı.

TOLGA CİĞERCİ KARİYERİ

23 Mart 1992’de Almanya’nın Nordenham kentinde dünyaya gelen Tolga Ciğerci, futbol hayatına Wolfsburg altyapısında başladı. Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir forması giyen tecrübeli oyuncu, son olarak Ankaragücü’nde mücadele etti.

Ön libero pozisyonunda görev yapan 32 yaşındaki futbolcumuz, kariyerinde toplam 362 maça çıktı, 40 gol atıp 23 asist yaptı. Tolga, ayrıca 4 kez A Milli Takım formasını da giydi.