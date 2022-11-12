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Sivas'ta 4 gollü maçta kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 14.haftasında Sivasspor ile Ümraniyespor, karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 16:24
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Sivasspor evinde konuk ettiği Ümraniyespor ile berabere kaldı

Sivas'ta 4 gollü maçta kazanan çıkmadı
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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor maçı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar;

İlk tehlikeli atak 4. dakikada Ümraniyespor'dan geldi. Ceza yayının solunda topla buluşan Del Valle'nin sert şutunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

6. dakikada Dia Saba'nın pasıyla defansın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Yatabare'nin vuruşuna son anda hamle yapan Allyson tehlikeyi önledi.

15. dakikada Del Valle'nin penaltı noktası yakınlarında rakip defansın arasından çektiği şutta top direğin yanından dışarıya gitti.

16. dakikada ceza yayının sağından Geraldo'nun pasıyla ceza sahasına hareketlenen Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

27. dakikada konuk ekip öne geçti. Avounou'nun ceza alanı içi sağ çaprazdan sert şutunda top Caner Osmanpaşa'ya çarparak yakın köşeden filelere gitti: 0-1

31. dakika ev sahibi takım eşitliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunun ardından sol çaprazda topla buluşan Gradel içeriye doldurdu. Altıpasa yakın noktada Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

45. dakikada orta alandan hızlı çıkan Ümraniyespor'da, Avounou'nun ceza yayının gerisinden vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.

Sivasspor 59.dakikada Clinton N'Jie'nin attığı golle 2-1 öne geçti.

Ümraniyespor beraberliği 83.dakikada yakaladı. Antonio Mrsic, penaltıdan golünü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor 11 puanla 16.sırada yer alırken, Ümraniyespor 7 puanla 19.sırada yer buldu.

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