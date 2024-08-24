Sivasspor Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Bülent Uygun'un öğrencileri, Süper Lig'in ilk 2 haftasında mağlubiyet yaşamadı.

Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Sivasspor, Kayserispor'u ise 2-1 devirmeyi başardı ve 4 puanla 7. sırada yer aldı.

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor da Arda Turan yönetiminde lige iyi başladı.

İlk haftada Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor, Bodrum FK'yı 4-1'lik skorla yendi ve 4 puanla 3. sıraya çıktı.

Peki, Sivasspor-Eyüpspor maçı saat kaçta ve ne zaman, işte detaylar...

SİVASSPOR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda Eyüpspor'u ağırlayacak.

Mücadele, bugün saat 19.15'te başlayacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Sivasspor 2 maçta 2 gol atarken, kalesine 1 gol gördü.

Eyüpspor ise 2 haftada 5 gol atmayı başardı ve 2 gol yedi.

İki takım da galibiyet serisini sürdürmek ve 3 puanı almak istiyor.

GÜNÜN DİĞER MAÇI

Günün bir başka maçı ise Bodrum FK ile Konyaspor arasında oynanacak.

Bu mücadele saat 21.45'te başlayacak.

beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.