Sivasspor Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Düzenleme: Sami Güntürkün Gürel
Sivasspor Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Peki maç ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar...

Bülent Uygun'un öğrencileri, Süper Lig'in ilk 2 haftasında mağlubiyet yaşamadı.

Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Sivasspor, Kayserispor'u ise 2-1 devirmeyi başardı ve 4 puanla 7. sırada yer aldı.

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor da Arda Turan yönetiminde lige iyi başladı.

İlk haftada Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor, Bodrum FK'yı 4-1'lik skorla yendi ve 4 puanla 3. sıraya çıktı.

Peki, Sivasspor-Eyüpspor maçı saat kaçta ve ne zaman, işte detaylar...

SİVASSPOR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Sivasspor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda Eyüpspor'u ağırlayacak.

Mücadele, bugün saat 19.15'te başlayacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Sivasspor 2 maçta 2 gol atarken, kalesine 1 gol gördü.

Eyüpspor ise 2 haftada 5 gol atmayı başardı ve 2 gol yedi.

İki takım da galibiyet serisini sürdürmek ve 3 puanı almak istiyor.

GÜNÜN DİĞER MAÇI
Günün bir başka maçı ise Bodrum FK ile Konyaspor arasında oynanacak.

Bu mücadele saat 21.45'te başlayacak.

beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

İlgili Haberler
Ferdi Kadıoğlu imzayı attı
Türkiye Peru'ya 3-1 kaybetti
Türkiye Peru'ya 3-1 kaybetti
Kanserle savaşan Sven-Göran Eriksson kimdir
Kanserle savaşan Sven-Göran Eriksson kimdir
Sevgilisine evlenme teklifi yaptı İstanbul'da imzayı attı. İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Öne Çıkanlar
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Son Haberler
SPK’dan 2 halka arz onay Ekonomi
SPK’dan 2 halka arz onay
CHP’yi yasa boğan ölüm! Katil 15 yaşında… Yüzüne kurşun yağdırmıştı Gündem
CHP’yi yasa boğan ölüm! Katil 15 yaşında… Yüzüne kurşun yağdırmıştı
Ahlat'ta Mardin otağına büyük ilgi Yaşam
Ahlat'ta Mardin otağına büyük ilgi
Tescilli güzelden buz banyosu! Bikinisiyle buz gibi suya girdi Magazin
Tescilli güzelden buz banyosu! Bikinisiyle buz gibi suya girdi
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu yerine 50 milyon euro'luk sol bek Spor
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu yerine 50 milyon euro'luk sol bek
Müstakil ev cayır cayır yandı Gündem
Müstakil ev cayır cayır yandı
Suriye’deki tekno partide gençler çılgınca eğlendi. Bu mu savaş olan Suriye? Dünya
Suriye’deki tekno partide gençler çılgınca eğlendi. Bu mu savaş olan Suriye?