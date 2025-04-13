Sivasspor - Fenerbahçe ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alman hakem Markus Schmidt oturacak.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Tolga, Samuel, Charis, Efkan, Bekir, Rey Manaj

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Skriniar, Mert, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Talisca, Dzeko