Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Sivasspor, kritik maçın hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.
ÇALIŞMALAR YOĞUN TEMPOYLA SÜRÜYOR
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda:
Isınma hareketleriyle başlayan çalışmalar
5'e 2 pas çalışmaları
Dar alan oyunları
Dinamik koşular
Yarım saha çift kale idmanı yapıldı
KRİTİK MAÇIN DETAYLARI
İki takım 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlamayı hedefliyor.