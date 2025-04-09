Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: DHA
Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürüyor. Kritik karşılaşma 13 Nisan Pazar günü Sivas'ta oynanacak.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Sivasspor, kritik maçın hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

ÇALIŞMALAR YOĞUN TEMPOYLA SÜRÜYOR

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda:

Isınma hareketleriyle başlayan çalışmalar

5'e 2 pas çalışmaları

Dar alan oyunları

Dinamik koşular

Yarım saha çift kale idmanı yapıldı

KRİTİK MAÇIN DETAYLARI

İki takım 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlamayı hedefliyor.

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