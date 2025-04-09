Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Sivasspor, kritik maçın hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

ÇALIŞMALAR YOĞUN TEMPOYLA SÜRÜYOR

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda:

Isınma hareketleriyle başlayan çalışmalar

5'e 2 pas çalışmaları

Dar alan oyunları

Dinamik koşular

Yarım saha çift kale idmanı yapıldı

KRİTİK MAÇIN DETAYLARI

İki takım 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlamayı hedefliyor.