Sivasspor - Fenerbahçe maçında bilet satışı duyurusu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivasspor - Fenerbahçe maçında bilet satışı duyurusu

Süper Lig'de oynanacak Sivasspor - Fenerbahçe maçında kuzey alt tribünü biletleri satışa sunuluyor

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasında, taraftarlar için 4 bin 129 kişilik Kuzey Alt Tribünü ve Kuzey Alt Engelli Tribünü biletleri satışa açılıyor.

SİVASSPOR'DAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Sivasspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Satış başlangıç tarihi: Online Satış: Bugün (11 Nisan Cuma) saat 22.00 Gişe Satışı: Yarın (12 Nisan Cumartesi) saat 09.00 Bilet Fiyatı:
Kuzey Alt Tribün - 158 TL. Kuzey Kale Arkası Engelli Tribünü'nde yer almak isteyen engelli taraftarlarımız, geçerli Passolig kartı ve vizesiyle, engelli kartlarını ibraz ederek Hanımeli Çarşısı yanında bulunan Passolig gişesinden ücretsiz bilet temin edebilirler."

Son Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Bayburt'ta yoğun kar yağışı bekleniyor
Bayburt'ta yoğun kar yağışı bekleniyor
Sivasspor - Fenerbahçe maçında bilet satışı duyurusu
Sivasspor - Fenerbahçe maçında bilet satışı duyurusu
Çorum’da aranan 5 şahıs yakalandı
Çorum’da aranan 5 şahıs yakalandı
WhatsApp'tan önemli güncelleme: Bu telefonlarda artık çalışmayacak!
WhatsApp'tan önemli güncelleme: Bu telefonlarda artık çalışmayacak!