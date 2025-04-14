Sivasspor-Fenerbahçe maçında olay yaratan pankart!

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Sivasspor-Fenerbahçe maçında olay yaratan pankart!

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Sivasspor’u mağlup ettiği maçta açılan bir pankart dikkat çekti. Sivassporlu oyuncuların maça çıkarken elinde bulunan pankart tepkilere neden oldu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sivasspor'un maç öncesi sahaya ''Doğal olan normal doğum'' pankartıyla çıkması tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğurganlığın tehlike altında olduğunu iddia ederek 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmişti. Nüfus artış hızının azalmasının önündeki engellerin sezaryen doğum olduğunu ileri süren Erdoğan, gerekli adımları atacaklarını duyurmuştu.

Sosyal medyada erkek sporcuların elinde "normal doğum" teşvikine dair pankartın olmasına kadınlardan tepki yükseldi.

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