Sivasspor galibiyet hasretini dindiremedi

Kaynak: İHA
Sivasspor galibiyet hasretini dindiremedi

Süper Lig’de son olarak Başkaşehir’e mağlup olan Sivasspor’un galibiyet hasreti devam ediyor. Kırmızı beyazlılar 5 maçtır 3 puan alamadı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Başakşehir’e 1-0 mağlup olan Sivasspor, 3 puan hasretini sürdürdü. Son olarak ligin 21. haftasında sahasında Kayserispor’u 5-2 yenen kırmızı-beyazlılar, söz konusu müsabakanın ardından çıktığı 5 lig mücadelesinde galibiyet alamadı.

Kırmızı-beyazlılar, sırasıyla Eyüpspor’a 1-0, Beşiktaş’a 2-0, Gaziantep FK’ya 2-1 kaybederken, Konyaspor ile de 1-1 berabere kaldı. Sivasspor, son olarak dün akşam İstanbul'da Başakşehir’e 1-0 yenildi.

Yiğidolar, Süper Lig'de geride kalan 26 haftada oynadığı 24 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucu topladığı 24 puanla 16. basamakta bulunuyor.

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