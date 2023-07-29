Sivasspor hata yapmadı

Sivasspor, Erzurum kampında Antalyaspor ile karşılaştı.

KAYNAK: AA
Sivasspor hata yapmadı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Erzurum kampındaki dördüncü hazırlık maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi çalışmalarını Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Sivasspor, hazırlık maçında Antalyaspor ile karşılaştı.

Sivasspor'un gollerini 4. dakikada Hakan Arslan, 60. dakikada Clinton N'jie kaydetti.

Kırmızı-beyazlı ekip yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce Sivas'ta İstanbulspor ile oynadığı maçı 3-0 kazanmış, Erzurum kampında Sabail ile 1-1 berabere kalmış ve Sumgayıt FK'yı 1-0, Ümraniyespor'u ise 2-0 yenmişti. (AA)

Öne Çıkanlar
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Son Haberler
Piyasaya bomba gibi girdi! İşte 1 milyon 346 bin liralık ayakkabı Güncel
Piyasaya bomba gibi girdi! İşte 1 milyon 346 bin liralık ayakkabı
Taylor Swift konserinde gerçek depreme eş değer dans Magazin
Taylor Swift konserinde gerçek depreme eş değer dans
Akbelen'de asker ile vatandaşlar karşı karşıya geldi Güncel
Akbelen'de asker ile vatandaşlar karşı karşıya geldi
Edin Dzeko'nun acı günü Spor
Edin Dzeko'nun acı günü
Sirkten kaçan fil bulunamıyor Dünya
Sirkten kaçan fil bulunamıyor
O takviyelere aman dikkat Sağlık
O takviyelere aman dikkat
Kanser hastalarına "yaz enfeksiyonu" uyarısı Sağlık
Kanser hastalarına "yaz enfeksiyonu" uyarısı