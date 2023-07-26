Sivasspor hata yapmadı

Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

KAYNAK: AA
Sivasspor hata yapmadı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Erzurum kampındaki üçüncü hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u 2-0 yendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi çalışmalarını Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Sivasspor, hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaştı.

Mücadeleyi hakem Doğu Yılmaz yönetirken, yardımcılıklarını ise Yakup Bulut ile Halil Altun yaptı.

Sivasspor'un golünü 15. dakikada Clinton N'jie ve 56. dakikada Emrah Başsan kaydetti.

Kırmızı-beyazlı ekip yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce Sivas'ta İstanbulspor ile oynadığı maçı 3-0 kazanmış, Erzurum kampında Sabail ile 1-1 berabere kalmış ve Sumgayıt'ı ise 1-0 yenmişti. (AA)

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