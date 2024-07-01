Sivasspor için İngiltere'den geldi

Kaynak: AA
Sivasspor için İngiltere'den geldi

Sivasspor'un prensip anlaşmasına vardığı Alex Pritchard Sivas’a geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un prensip anlaşmasına vardığı 31 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Alex Pritchard, Sivas'a geldi.

Kırmızı-beyazlı ekip, İngiliz temsilcisi Birmingham City forması giyen Alex Pritchard ile prensip anlaşmasına vardı.

Pritchard, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için kente geldi.

Menajeri ile Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen futbolcuyu, Sivasspor Kulübü Sportif Direktörü Oray Baykal karşıladı.

Alex Pritchard, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sivasspor Kulübü Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl ile dün görüştüm. Benim için yeni bir macera olacak ve çok heyecanlıyım. Yeni bir başlangıç olacak." dedi.

Kulüp tesislerine giden Alex Pritchard'in sağlık kontrolünün ardından transfer görüşmesinin olumlu sonuçlanması durumunda bugün resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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