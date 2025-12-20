Iğdır FK, TFF 1. Lig'in 18. haftasında Sivasspor'u konuk etti. Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya konuk takım adeta golle başladı. 5. dakikada Ethemi Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci 45 dakikada ev sahibi Iğdır FK baskısını arttırdı. 59'da Fotofa ile gelen skora beraberliği getirdi. Kalan dakikalarda iki takımın çabası sonuç vermedi ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Bu sonuçla Iğdğr FK 30, Sivassspor ise 22 pana yükseldi.