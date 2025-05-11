Sivasspor ile Bodrum FK birbirlerini vurdu

Trendyol Süper Lig’in 35. hafta maçında düşme hattında bulunan iki takım Sivasspor, sahasında Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
9. dakikada Rodrigues'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
13. dakikada Radakovic'in pasıyla topla buluşan Rodrigues, sol kanattan ceza sahası içine girip vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
27. dakikada sol kanatta topla buluşan Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Sousa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
48. dakikada Uğur Çiftçi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Camara'nın şutunda top üstten auta çıktı.
50. dakikada sağ kanattan Koita'nın pasında Tolga Ciğerci'nin gelişine vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.
90+4. dakikada topla buluşan Herelle'nin şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.