Sivasspor imzayı duyurdu: Aynı takımdan ikinci transfer

Kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, orta saha oyuncusu Yusuf Cihat Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Yusuf Cihat Çelik'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kutsal formamız altında 2 şampiyonluk yaşayan, karakteri ve duruşu ile camiamız için savaşmaktan asla vazgeçmeyen futbolcumuz Yusuf Cihat Çelik'e emekleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

29 yaşındaki futbolcu, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor ile anlaşma sağladı.

Sivas’a gelen Yusuf Cihat Çelik, Başkan Vekili Burak Özçoban’ın katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Hollanda’nın Oss şehrinde 2 Ocak 1996'da dünyaya gelen Cihat Çelik, futbola Hollanda takımı NEC altyapısında başladı. Ardından FC Oss, Gaziantep FK, Celik Zenica, TOP Oss, İstanbulspor ve Akhisarspor formalarını giyen tecrübeli futbolcu son olarak Kocaelispor’da top koşturdu.

Sivasspor, geçen hafta Kocaelispor'dan Aaron Appindangoye'yi de renklerine bağlamıştı.