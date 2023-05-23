Sivasspor kafilesi İstanbul'da

Sivasspor, sahasında oynadığı ve golsüz berabere biten ilk maçın ardından Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın 20.30'da deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı mücadele için 25 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul'a iniş yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, bugün öğleden sonra yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor’un kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Alaaddin Okumuş, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Robin Yalçın, Mehmet Albayrak, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Kader Keita, Isaac Cofie, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Samuel Saiz, Clinton N'Jie, Ahmed Musa, Emre Gökay, Max Gradel, Erdoğan Yeşilyurt, Leke James, Mustapha Yatabare, Jordy Caicedo."

(İHA)