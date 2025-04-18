Sivasspor, Kasımpaşa maçına 6 eksikle çıkacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Sivasspor, Kasımpaşa maçına 6 eksikle çıkacak

Sivasspor, yarın Kasımpaşa’ya konuk olacak. Kırmızı beyazlılar, küme düşme mücadelesi için çıkacağı kritik maçta 6 eksikle sahada olacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp daha sonra İstanbul'a gidecek.

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Emrah Başsan, Fode Koita, kaleci Djordje Nikolic, kırmızı kart cezalısı Uros Radakovic ile sarı kart cezalıları Murat Paluli ile Charilaos Charisis Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda 31 puan topladı.

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