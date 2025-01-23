Sivasspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor

Kaynak: İHA
Sivasspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor

Sivasspor, Süper Lig’de cumartesi günü oynayacağı Kayserispor maçına hazırlanıyor. Kırmızı beyazlılar, yarın yapacağı antrenman sonrası kampa girecek.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Yiğidolar, daha sonra taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan ve beraberindeki muhtarlar, bugün gerçekleştirilen antrenmanı ziyaret ederek takıma başarı dileklerini ilettiler.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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