Sivasspor 90+4'te yıkıldı: Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun üçüncü haftasında Kosova temsilcisi Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu.

1. dakikada karşılaşmanın ilk atağında Sivasspor öne geçti. Sağ kanatta Dia Saba'nın pasıyla altıpasın hemen gerisinde topla buluşan Ulvestad, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

12. dakikada konuk ekip etkili geldi. Korenica'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural soluna yatarak topu çıkardı. Pozisyonun devamında defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

20. dakikada Ballkani eşitliği yakaladı. Defansın hatasıyla topu önünde bulan Thaqi, ceza yayının sağından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

25. dakikada sol kanattan gelişen Ballkani atağında Krasniqi'nin içeriye çevirdiği topla buluşan Potoku'nun vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

31. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanadı etkili kullanan Krasniqi son çizgiye indiği anda ortaladı. Altıpasa doğru hareketlenen Potoko'nun vuruşunda top filelere gitti: 1-2

45. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol çaprazdan ortasına penaltı noktası yakınında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



48. dakikada Korenica'nın ceza yayının gerisinden şutunda, top defansa çarparak kornere çıktı.

50. dakikada Robin Yalçın'ın sağ çaprazdan ön direğe yerden gönderdiği meşin yuvarlağı defans araya girerek uzaklaştırdı.

52. dakikada Robin Yalçın'ın ceza yayının sağından arka direğe ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci sağına uzanarak topu çıkardı.

59. dakikada duvar paslarıyla rakip ceza sahasına ilerleyen Sivasspor'da ceza yayının gerisinde topla buluşan Ulvestad'ın şutunda kaleci sağına yatarak meşin yuvarlağı çıkardı.

61. dakikada ev sahibi ekip baskıyı artırdı. Uğur'un sol kanattan ön direğe ortasında topla buluşan Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

64. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

66. dakikada Ballkani farkı 2'ye çıkardı. Penaltı noktasının sağında Thaqi ile duvar pası yaptıktan sonra topu önüne alan Korenica, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak direkte filelerle buluşturdu: 1-3

75. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Dia Saba'nın ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt'un plasesiyle top ağlarla buluştu: 2-3

88. dakikada Dia Saba'nın ortasıyla arka direkte topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sert şutunda, kaleci son anda sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+1. dakikada Sivasspor eşitliği yakaladı. Murat Paluli'nin sağ çaprazdan ortasına arka direkte hareketlenen Yatabare, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-3

90+4. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Berisha'nın sol kanatta çizgiye inip içeriye çevirdiği topu Murat Paluli'nin ters vuruşu sonrasında kaleci çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Krasniqi meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi: 3-4

Karşılaşma konuk ekibin 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

RIZA ÇALIMBAY'IN AÇIKLAMALARI

Sivasspor 'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Çalımbay, “Bireysel hatalar bu maçta maalesef arttı. Rahat kazanacağımız maçtı ama maalesef çok kötü goller yedik. Gereksiz şekilde goller yiyoruz. 3-3’ü yakaladığımızda onu da değerlendirmemiz gerekiyordu ama gereksiz gol yedik. Çok güzel net pozisyonlar geldi ve onları da atamadık. Kötü goller yedik ve kötü goller kaçırdık. Bugünü iyi şekilde bitirebilirdik. Rakibimiz iyi bir takım. Çok hatalar taptık özellikle defansta. Kendi sahamızda yenilmek üzücü bir şey ama bunun rövanşı var. Bunu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Bir her maçtan ders çıkartıyoruz. Türkiye’nin en iyi defans oyuncularından bir tanesi benim yardımcım Servet hoca. Takımı da çalıştırıyoruz. Bizim şanssızlığımız da var. Bu golleri yemememiz gerekiyor. Bugün maç toplantısına başlarken sadece defansı anlattım. Sakın gol yemeyin gol buluruz dedim” dedi.

“Biz toparlanacağız”

Bir gazetecinin “Gruplardan çıkma şansınızı nasıl görüyorsunuz?” şeklindeki sorusuna Çalımbay, “Daha şansımız var. Oynayacağımız maçlar var. Önemli olan bizim oyuncuların düzelmesi. Mustapha Yatabare’nin dışında net bir forvetimiz yok. Karol Angieslki var ama o da net bir forvet değil. Oradaki maçın ne olacağı belli olmaz. Bizim gruptan çıkma şansımız var. Toparlanacağız biz. 2-3 gün sonra Başakşehir’le oynayacağız. Daha sonra Kosova’ya gidip Ballkani ile oynayacağız. Elimizden gelen her şeyi göstereceğiz. Her türlü riske de girdik ama gol yemeyi durduramadık. Bizim defansta bireysel hata yapmayan arkadaş kalmadı. Golden yana sıkıntımız yok. Gol atıyoruz. Bu maçta bu kadar gol yemek bize yakışmadı” yanıtını verdi.

Max Gradel’i ikinci devre başında oyundan alınmasına ilişkin ise Çalımbay, “Max Gradel’i bir şey vermediği için ikinci devre oyundan aldım. Max Gradel’deki düşüşün sebebi sezon başı antrenmanlara gelmedi. Biz çok uğraştık getirmek için ama olmadı. Biz her şeyi yapıyoruz. Sürekli de çalışıyoruz. Bu oyuncular geçen seneki oyuncular. Bu bulunduğumuz ortamdan çıkmak için maç kazanmalıyız. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Hem lig hem Avrupa’yı götürmek çok zor. Alternatifli iyi bir takım kurarsan iki tarafı da götürebilirsin. Biz Avrupa’ya gitmeseydik şu an bizim puanımız çok fazlaydı. Bizim Avrupa serüvenimiz bittiği an hep çıkışa geçtik. İki tarafı götürmek şu anda bu kadro ile zor oluyor” şeklinde konuştu.