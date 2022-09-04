﻿Sivasspor galibiyete hasret

Ligde son olarak geçen sezonun son haftasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon çıktığı 5 maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalan, deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 mağlup olan, Corendon Alanyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan, dış sahada Beşiktaş'a 3-1 yenilen ve son olarak dün evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Sivas temsilcisi ligdeki son 5 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırırken, kalesinde 8 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon 3 puan toplayabildi.

Sivasspor, ligin 6. haftasında evinde İstanbulspor ile karşılaşacak.