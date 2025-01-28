Sivasspor Manaj için kararını verdi: Dev takımların radarına girmişti

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Erdoğan, dev takımların radarındaki Manaj ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Transfer arayışları olduğu gibi takımdan ayrılacak isimler de olabileceğini ifade eden Erdoğan, Ray Manaj ile ilgili, "Transfer arayışına girince başka kulübün oyuncularına teklif yapıyorsak bizim oyuncularımıza tabii ki teklifler olur. Bu da gayet doğal çünkü önemli oyuncular Rey Manaj da diğer oyuncularımla beraber önemli oyuncu, zaten son maçta kalitesini bir kez daha ispatladı. Bazı oyuncular da yollarımızı belki ayırabiliriz. Kendilerine de ilettik. Ama bunlar da bir süreç, oyuncuların sözleşmeleri devam ediyor. Devam eden sözleşmeyi tek taraflı feshedemiyorsunuz. Başka kulüplerin talip olması gerekiyor. Ama dediğim gibi bu transfer döneminde sürekli bu söylentiler devam edecek. Sürekli medyada ister istemez bazı takımlara yakıştıracaklar. Ama bizim kulübümüze bizi tatmin edecek teklif şu an gelmedi. Zaten bu saatten sonra da bizim açımızdan da çok sıkıntı olur. Çünkü önemli, özellikle düşündüğümüz, ikinci yarı planladığımız oyuncuları kaybetmek istemem, çünkü süre çok azaldı. Özellikle Avrupa'da zaten hafta sonu transfer dönemi kapanıyor. Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra boşta kalan oyuncular olur, oynayan veya o takımın planında olan oyuncuyu kesinlikle alamazsınız. Çünkü onlar da kendi planlarını ona göre yapıyorlar. Şu anki düşüncemiz Rey Manaj'ın bizimle devam etmesi" ifadelerini kullandı.