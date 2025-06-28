Sivasspor, Osman Zeki Korkmaz ile anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik adamlık yolculuğunda genç yaşına rağmen önemli tecrübeler edinen Korkmaz'ın kulübümüze yeni bir heyecan ve dinamizm katacağına inanıyoruz. Osman Zeki Korkmaz'a camiamıza hoş geldin diyor, kendisine Sivasspor'umuz ile başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AMAÇ YENİDEN SÜPER LİG

Bu arada Sivasspor'un olağan genel kuruluna katılan Osman Zeki Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, kırmızı-beyazlı ekibe yeniden Süper Lig'e çıkarmak için çaba göstereceğini söyledi.