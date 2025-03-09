Sivasspor Rey Manaj'ın son durumunu açıkladı

Rey Manaj, Koray Günter ile girdiği pozisyonda sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Sivasspor oyuncunun son durumu hakkında bilgi verdi.

SİVASSPOR'DAN AÇIKLAMA

Sporcumuz Rey Manaj, Göztepe ile oynadığımız karşılaşmanın 3. dakikasında rakip oyuncu ile yaşadığı çarpışma sonucu bilincini kaybetmiş ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Rey Manaj’a hastanede yapılan beyin ve akciğer tomografileri ile kan tahlillerinde ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Oyuncumuz, tedbir amaçlı geceyi hastanede gözlem altında geçirecektir. Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay’dan Manaj’a Ziyaret Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay, hastaneye giderek Rey Manaj’ı ziyaret etmiş ve sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi almıştır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Özüm’den detaylı bilgi alan Çalımbay, oyuncumuza geçmiş olsun dileklerini iletti.